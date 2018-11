British-Airways-Mutter IAG traut sich bis 2023 mehr Gewinn zu

LONDON (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG will in den kommenden fünf Jahren ihr Tempo erhöhen. In den Jahren 2019 bis 2023 will die Fluggesellschaft jährlich rund 7,2 Milliarden Euro operativen Gewinn (Ebitdar) pro Jahr einfliegen, wie die IAG am Freitag bei einem Kapitalmarkttag mitteilte.



Die alte Prognose (2018-2022) sah 6,5 Milliarden Euro vor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten (Ebitdar) ist eine bei Fluggesellschaften gebräuchliche Kennzahl, die Kosten für das Flugzeugleasing ausklammert.

Die Investitionsausgaben sollen ebenfalls zunehmen auf nun 2,6 Milliarden Euro jährlich. Das sind 500 Millionen Euro mehr als in der alten Planung. Keine Änderungen gibt es bei der operativen Marge und dem Ergebnis je Aktie (EPS). Bei der Marge geht der Konzern weiterhin von einem Wert von 12 bis 15 Prozent pro Jahr aus, der Gewinn je Aktie soll jährlich um 12 Prozent oder mehr steigen.

Zu IAG gehören neben British Airways auch die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling sowie die irische Aer Lingus./she/men/fba