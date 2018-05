British-Airways-Mutter IAG scheitert bei Norwegian im ersten Anlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Norwegian Air Shuttle ASA":

LONDON/FORNEBU (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG ist mit ihren Übernahmeplänen für den norwegischen Billigflieger Norwegian bisher nicht weitergekommen.



IAG sei mit den Norwegern zwar in Kontakt getreten, habe aber bisher keine Einigung über ein mögliches Übernahmeangebot erreichen können, hieß es am Freitag in einer IAG-Präsentation zu den Quartalszahlen des Konzerns. IAG prüfe jetzt ihre Optionen mit Blick auf Norwegian. IAG-Chef Willie Walsh lehnte in einer Telefonkonferenz jegliche Stellungnahme zum aktuellen Stand ab.

IAG hatte im April bestätigt, einen Anteil von 4,6 Prozent an Norwegian gekauft zu haben. Der Konzern denke nun über eine Übernahmeofferte für die gesamte Airline nach. Norwegian sah sich nach eigener Darstellung wenig später von Kaufinteressenten umringt. Seit dem Einstieg der British-Airways-Mutter IAG hätten sich weitere Interessenten gemeldet, hatte Norwegian-Chef Bjørn Kjos Ende April gesagt./stw/she