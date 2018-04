British-Airways-Mutter IAG erwägt Gebot für Billigflieger Norwegian

Weitere Suchergebnisse zu "Norwegian Air Shuttle ASA":

LONDON/FORNEBU (dpa-AFX) - Die British-Airways-Mutter IAG will sich den norwegischen Billigflieger Norwegian einverleiben.



Der Konzern, zu dem neben British Airways bereits Fluglinien wie Iberia, Vueling und Aer Lingus gehören, hat bereits rund 4,6 Prozent der Norwegian-Aktien gekauft, wie er am Donnerstag in London mitteilte. Die Minderheitsbeteiligung solle IAG in eine gute Position bringen, mit Norwegian in Gespräche zu treten. Darin könne es dann um ein Gebot für eine Komplettübernahme gehen, stellte der Konzern klar. Bislang habe es jedoch keine entsprechenden Gespräche gegeben.

Mit der Stellungnahme reagierte IAG auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne. Norwegian könnte einem solchen Deal inklusive Schulden mit etwa drei Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro) bewertet werden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Norwegian-Aktie legte daraufhin um bis zu 26 Prozent zu./stw/das