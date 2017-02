Britisches Unterhaus stimmt Brexit-Gesetz zu

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Das britische Unterhaus hat am Mittwochabend das sogenannte "Brexit-Gesetz" in einer finalen Abstimmung gebilligt. Damit hat Premierministerin Theresa May die Vollmacht, bei der EU das Austrittsverfahren einzuleiten. Die Zustimmung war erwartet worden.

Versuche der Opposition, Änderungen an dem knapp gehaltenen Gesetzestext vorzunehmen, waren erst am Dienstag noch gescheitert. Bei einem Referendum am 23. Juni letzten Jahres hatten 51,89 Prozent der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gestimmt. Danach war lange unklar, wie dieser sogenannte "Brexit" konkret umgesetzt werden soll.

Foto: über dts Nachrichtenagentur