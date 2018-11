Britisches Parlament stimmt über Haushaltspläne der Regierung ab

LONDON (dpa-AFX) - Das Parlament in London stimmt am Donnerstag über die Haushaltspläne der Regierung ab.



Schatzkanzler Philip Hammond hatte zu Beginn der Woche ein Ende der Sparpolitik und großzügige Steuerentlastungen sowie Finanzspritzen für den notorisch unterfinanzierten nationalen Gesundheitsdienst NHS angekündigt.

Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Abgeordneten die Pläne der Regierung bei der Abstimmung am Abend (ca. 18 Uhr MEZ) absegnen werden. Zuvor hatte die nordirisch-protestantische DUP damit gedroht, den Haushalt durchfallen zu lassen, sollte Premierministerin Theresa May auf Kompromisse mit der EU in den Brexit-Gesprächen eingehen.

May ist mit ihrer konservativen Minderheitsregierung auf die Unterstützung der DUP-Abgeordneten angewiesen. Die ließen sich jedoch mit einer kräftigen Finanzspritze für ihre Region zunächst besänftigen./cmy/DP/he