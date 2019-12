Britischer Wahlkampf ohne Vision nach möglichem Brexit / Wirtschaftsversprechen der Parteien polarisieren

Berlin/London (GTAI) (ots) - Mit den für den 12. Dezember 2019 vorgezogenenUnterhauswahlen versinkt das Vereinigte Königreich nach der dritten geplatztenBrexit-Frist Ende Oktober im hektisch hochgefahrenen Wahlkampf. ZahlreicheUmfragen sehen die konservative, von Boris Johnson geführte Partei vorn, gefolgtvon der sozialdemokratischen Labour-Partei. Ob der Vorsprung für eineRegierungsmehrheit ausreicht, ist derzeit unsicher.Mit milliardenschweren Budgeterhöhungen versprechen die Parteien eine Abkehr vonder jahrelangen Sparpolitik: "Im Gegensatz zu den angekündigten jährlichenZusatzausgaben von Labour mit circa 85,1 Milliarden Euro bzw. von denLiberaldemokraten mit 38,5 Milliarden Euro wirken die von den Konservativenangekündigten 3,4 Milliarden Euro gering", sagt Marc Lehnfeld, Korrespondent beiGermany Trade & Invest (GTAI) in London. "Die noch übergangsweise im Amtbefindliche Tory-Regierung hat jedoch vor Auflösung des Parlaments Investitionenin das Gesundheitswesen und den Bildungssektor in Höhe von 13,6 Milliarden Euroangewiesen. Wird das Investitionsprogramm von der neuen Regierung aufgegriffen,würde das unter anderem für hohe Medizintechnikbeschaffungen sorgen, von denenauch deutsche Unternehmen profitieren könnten."Zu erwarten ist, dass die Konservativen im Fall einer Mehrheit im Unterhausweitere politische Maßnahmen ankündigen werden, die bisher nicht im Wahlprogrammenthalten sind. Mit ihrem "Get Brexit Done"-Versprechen zielen die Konservativenzwar vor allem auf die Gestaltungsfreiheit nach dem EU-Austritt, bleiben imProgramm aber ohne Vision für die britische Wirtschaftsordnung nach dem Brexit."Der tatsächliche Gestaltungsfreiraum hängt auch vom zukünftigenFreihandelsabkommen mit der EU ab, deren Umfang noch nicht absehbar ist. Die EUwird versuchen, das von Boris Johnson einst gepriesene Modell für London als"Singapur an der Themse", also niedrigen Steuern und schwacher Regulierung zuverhindern", so Lehnfeld weiter. Ohnehin deutet derzeit nicht viel auf einsolches Wirtschaftsmodell hin, seitdem der Premierminister selbst die für April2020 geplante Körperschaftssteuersenkung von 19 auf 17 Prozent abgesagt hat. ImGegensatz zu den Tories, wird die britische Wirtschaft von den Umbau- undVerstaatlichungsplänen der Labour-Partei aufgeschreckt. Unter anderem sollen derSchienenverkehr, die Wasserversorgung sowie das Breitband verstaatlicht und dieKörperschaftssteuer schrittweise auf 26 Prozent erhöht werden. Die von JeremyCorbyn geführte Labour-Partei möchte durch Steuererhöhungen umgerechnet etwa90,9 Milliarden Euro umverteilen. Das sozialdemokratische Programm gilt alsradikalstes Programm seit dem Ende des zweiten Weltkriegs. "Da eineLabour-Regierung allenfalls in Form einer Minderheitsregierung möglicherscheint, könnte das Programm ohnehin nicht vollumfänglich umgesetzt werden",so Lehnfeld weiter.Weitere Informationen zum Vereinigten Königreich finden Sie unterwww.gtai.de/vk. Über den geplanten Brexit informiert Germany Trade & Investregelmäßig auf der Sonderseite www.gtai.de/brexitGermany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmenüber Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und TechnologiestandortDeutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung inDeutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74441/4463002OTS: Germany Trade & InvestOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell