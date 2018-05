Britischer Mordfall als DNA-Treffer des Jahres 2018 ausgewählt

Die 30-jährige Untersuchung des Mordfalls Melanie Road wurde durchgezielte polizeiliche Ermittlungen und den Abgleich familiärer DNAgelöstRom (ots/PRNewswire) - Gordon Thomas Honeywell GovernmentalAffairs (GTH-GA) hat angekündigt, dass der Mordfall Melanie Road, dervon der Polizei Avon Somerset (Großbritannien) untersucht wurde, zumDNA-Treffer des Jahres 2018 ausgewählt wurde. Der Fall wurde aus 61Fällen ausgesucht, die aus 14 Ländern eingereicht wurden. Er wurdevon einer Jury aus sieben internationalen Juroren mit beruflichenWerdegängen in der forensischen DNA auserkoren. Die Anerkennung wurdeim Rahmen der jährlichen Konferenz "Human Identification Solutions"(HIDS) in Rom bekannt gegeben.Das Programm DNA-Treffer des Jahres befindet sich nun in seinemzweiten Jahr und unter der Organisation von GTH-GA, einerinternationalen Autorität in den Bereichen DNA-Datenbankpolitik,-Gesetzgebung und -Recht. "Die 2018-Kandidatenliste der Fälle bezeugtdie wachsende Abhängigkeit der Polizei, zur Aufklärung undVerhinderung von Verbrechen DNA-Datenbanklösungen aggressiv undkreativ zu verfolgen", sagte Tim Schell, President von GTH-GA.Die Juroren wählten den britischen Fall aus sechs Finalisten. Diefünf dahinter platzierten Fälle stammten aus Montenegro, China unddrei aus den USA. Eine vollständige Liste der eingereichten Fälle undeine Präsentation sowie andere Höhepunkte zum ausgewählten Fall desJahres finden Sie unterhttp://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2018.htmlMelanie Road aus Bath in Großbritannien wurde am 9. Juni 1984ermordet. Fast dreißig Jahre lang verfolgte die Polizei fortwährendDNA-Strategien zur Aufklärung des Verbrechens. Der Fall wurdeschließlich gelöst, als die Tochter des Mörders für eine geringfügigeStraftat in die britische DNA-Datenbank aufgenommen wurde. Ein paarMonate später führte eine Familienrecherche zur Überführung desTäters sowie seiner Festnahme und Verurteilung.Andy Marsh, Polizeichef von Avon Somerset sagte: "Die Aufklärungdes Mordes an Melanie Road war nicht nur für Melanies Familie vongroßer Bedeutung, sondern auch für die breitere Öffentlichkeit unddie Polizeigemeinschaft." Am Ende waren es auch die Fortschritte inder forensischen DNA-Technologie sowie die Entschlossenheit, derEinsatz und die harte Arbeit unserer Polizeibeamten, die den Fallgelöst haben.""Die Wahl zum Treffer des Jahres 2018 ist eine große Ehre und eineErinnerung an den Einfluss der DNA-Datenbanken, um den Opfern undihren Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie ist auch einBeweis für die Professionalität aller, die über die Jahre hinweg anden Ermittlungen gearbeitet haben", sagte Polizeichef Andy Marsh.Informationen zu GTH-GA: Gordon Thomas Honeywell GovernmentalAffairs sind weltweit anerkannte Experten für forensischeDNA-Datenbankpolitik, -Gesetzgebung und -Rechtswissenschaft. Seitfast zwanzig Jahren konsultieren Berater von GTH-GA in über 50Ländern und Staaten zu Gesetzen und Richtlinien, umTäter-DNA-Datenbanken einzurichten oder zu erweitern.Pressekontakt:Tim Schellberg tims@gth-gov.com +1 (253) 209-8818Original-Content von: Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs, übermittelt durch news aktuell