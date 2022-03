Britischer Minister: Besatzung der Ukraine wird für Russland schwer

LONDON (dpa-AFX) - Eine langfristige Besatzung der Ukraine wäre für Russland nach Ansicht des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace eine enorm große Herausforderung. "Mit überwältigenden Kräften in ein Land einzumarschieren ist eine Sache, aber ein Volk von 44 Millionen Menschen zu besetzen, das einen nicht haben will, ist eine ganz andere Sache", sagte der Politiker am Mittwoch im BBC-Interview. Russland müsse sich auf "Jahre des Widerstands" einstellen.

Die Strategie der Russen sei es, große Städte zu umzingeln und willkürlich zu bombardieren und sich dann der Bevölkerung zu nähern, von der man hoffe, dass sie "gebrochen" sei, und alles zu übernehmen.

Das russische Militär gab am Mittwoch an, die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt zu haben. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Auch die ostukrainische Millionenstadt Charkiw erlebte in der Nacht erneut schwere Angriffe./swe/DP/eas