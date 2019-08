Britischer Hedgefonds will bei RIB Software mitreden - Anteil über zehn Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

STUTTGART (dpa-AFX) - Beim Bausoftwarehersteller RIB Software will ein britischer Hedgefonds künftig mitbestimmen und hat dazu seine Anteile erhöht.



Der Investor George Kounelakis habe Ende Juli die Schwelle von 10 Prozent Anteil an dem SDax -Konzern überschritten und zu diesem Zeitpunkt 10,2 Prozent der Aktien gehalten, teilte RIB Software am Dienstag in Stuttgart mit. Die Investition diene strategischen Zielen, Kounelakis wolle weitere Stimmrechte erwerben und sowohl auf die Besetzung von Gremien Einfluss nehmen wie auch auf die Kapitalstruktur und die Dividendenzahlung des Konzerns. Kounelakis ist der Kopf des britischen Hedgefonds ENA Capital. Ende April hatte er die Schwelle von 5 Prozent der Aktien überschritten.

Zur Zahlenvorlage Ende Juli hatte der seit 2009 amtierende RIB-Vorstandschef Tom Wolf angekündigt, seinen Vertrag nicht über das Jahr 2022 hinaus verlängern zu wollen und mit Investoren über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens zu sprechen. Er und seine Familie sind bisher mit 16,9 Prozent die größten Aktionäre des Unternehmens. Diese Anteile hält er laut aktuellen Angaben auf der Webseite auch noch. Der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei gut einer Milliarde Euro.

Die Ankündigung von größeren Weichenstellungen im Konzern hatte vor knapp einer Woche zu einem starken Kursanstieg bei der Aktie geführt. Am Dienstagvormittag legte sie um knapp 2,6 Prozent auf 19,55 Euro zu, damit hat sie im bisherigen Jahresverlauf schon rund 65 Prozent gewonnen und liegt in der Spitzengruppe im SDax. Allerdings hatte sie im Jahresverlauf 2018 auch eine deutliche Schwächephase, sodass der Kurs heute nur etwas höher liegt als vor einem Jahr. Das Rekordhoch von 36,10 Euro aus dem März 2018 ist ohnehin noch weit entfernt./men/eas/mis