Britischer Einzelhändler Tesco verkauft sein Asiengeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

WELWYN GARDEN (dpa-AFX) - Die größte britische Supermarktkette Tesco trennt sich von ihrem Geschäft in Thailand und Malaysia.



Das Unternehmen verkauft sein Asiengeschäft für 10,6 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) an thailändische Investmentfirmen der CP Group, wie Tesco am Montag in Welwyn Garden mitteilte. Tesco will 5 Milliarden Pfund über eine Sonderdividende an seine Aktionäre ausschütten. Damit soll auch eine Aktienkonsolidierung verbunden werden, zudem will Tesco mit dem Geld Schulden abbauen.

Die Tesco-Aktionäre müssen dem Verkauf noch zustimmen, ebenso wie die Behörden in Thailand und Malaysia. Tesco rechnet mit einer Genehmigung des Deals im zweiten Halbjahr. Es habe mehrere Angebote verschiedener Interessenten für das Asiengeschäft gegeben, teilte Tesco mit. Der Verkauf erzeuge jetzt einen größeren Wert als das Fortführen des Geschäfts. Außerdem stellt Tesco den Aktionären nach Abschluss des Verkaufs eine mögliche Dividendenerhöhung und Aktienrückkäufe als Teil der weiterführenden Strategie in Aussicht.

Schon im vergangenen Dezember hatte das Unternehmen angekündigt, einen Verkauf des Asiengeschäfts ergebnisoffen zu prüfen, nachdem sich Interesse an der Sparte geregt hatte. Damals berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen, die von einer möglichen Bewertung des Asiengeschäfts von bis zu 9 Milliarden Dollar ausgingen. Diese Erwartungen wurden nun also merklich übertroffen.

Tesco betreibt unter der Marke Tesco Lotus rund 2000 Märkte in Thailand, in Malaysia hat Tesco etwa 70 Läden. Der Verkauf des Geschäfts ermöglicht dem Unternehmen, sich künftig zunehmend auf das britische Kerngeschäft zu konzentrieren und es weiter zu restrukturieren. Vor allem die Konkurrenz durch Discounter wie Aldi und Lidl macht Tesco im Heimatmarkt zu schaffen, die Supermarktkette hat bereits Tausende Stellen gestrichen. Das Unternehmen ist außerdem weiter in Osteuropa aktiv. Ab diesem Sommer soll wie geplant Ken Murphy den Chefposten bei Tesco übernehmen./niw/eas/jha/