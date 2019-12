Britische Wirtschaft stagniert im Oktober

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im Oktober erneut nicht vom Fleck gekommen.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte gegenüber dem Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Es ist bereits der dritte Monat in Folge ohne Wachstum. Im August und September war das BIP sogar zurückgegangen.

Im dritten Quartal war die britische Wirtschaft gewachsen, nach einer Schrumpfung im zweiten Vierteljahr. Vor allem die schwache globale Konjunktur und die Ungewissheit über den Fortgang des Brexits belasten. Die Briten wählen in dieser Woche vorzeitig ein neues Parlament. Premier Boris Johnson verspricht einen raschen Brexit, Herausforderer Jeremy Corbyn will den EU-Austritt neu verhandeln und das Volk darüber abstimmen lassen./bgf/jsl/mis