Britische Wettbewerbshüter geben vorläufiges Ok für Amazons Deliveroo-Investment

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Wettbewerbshüter geben nach einer tiefergehenden Prüfung vorläufig grünes Licht für die Investition von Amazon in den Essenslieferanten Deliveroo.



Wie die Competition and Markets Authority (CMA) am Mittwoch mitteilte, stellt der Kauf von 16 Prozent an Deliveroo durch den US-Onlinehandelsriesen keine Behinderung des Wettbewerbs weder unter den Essenslieferdiensten noch im Online-Lebensmittelhandel dar.

Die britischen Wettbewerbshüter geben damit ihre Bedenken gegen den Deal endgültig auf. Sie hatten sich mehrere Monate lang das Geschäft genauer angeschaut, aus Sorge, dass sich der Wettbewerb zu Ungunsten der britischen Verbraucher entwickeln könnte. Bereits im April hatte die Behörde dann eine vorläufige Genehmigung für das Geschäft gegeben.

Die CMA stellte nun fest, dass eine weitere tiefergehende Überprüfung aber nochmals notwendig werden könnte, sollte Amazon seine Kontrolle über Deliveroo weiter ausbauen, etwa durch eine Komplettübernahme./tav/mis