Britische Supermarktketten Sainsbury's und Asda planen Mega-Fusion

LONDON (dpa-AFX) - Im hart umkämpften britischen Lebensmittelhandel bahnt sich eine Mega-Fusion der Supermarktketten Sainsbury 's und Asda an.



Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, teilte Sainsbury's am Wochenende mit. Details zur Struktur nannte das Unternehmen nicht. Sainsbury's kündigte für diesen Montag weitere Informationen an. Der Deal hätte britischen Medien zufolge einen Wert in Höhe von 10 bis 12 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 11,4 bis 13,6 Milliarden Euro).

Mit der geplanten Fusion würde der Marktführer Tesco erheblich unter Druck geraten. Der Zusammenschluss könnte eventuell auch die deutschen Discounter Aldi und Lidl in die Schranken weisen: Sie sind in Großbritannien auf Erfolgskurs und ziehen Kunden ab. Gewerkschaftsvertreter fürchten den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze durch die angestrebte Fusion.

Sainsbury's belegt zurzeit den zweiten Platz auf dem britischen Markt, Asda den dritten. Bei einer Fusion hätten sie einen Marktanteil von 31,4 Prozent - und damit fast vier Prozent mehr als Tesco. Der Marktanteil der Discounter Aldi und Lidl liegt nach jüngsten Statistiken bei etwa 7 beziehungsweise 5 Prozent.

Die geplante Megafusion wäre der größte Deal in der Branche seit dem Jahr 2004. Damals übernahm Morrisons das Geschäft von Safeway . Die Kartellbehörden müssten dem Zusammenschluss allerdings noch zustimmen.