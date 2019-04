Britische Regierungsvertreterin will Brexit-Deal wieder aufschnüren

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierungsvertreterin Andrea Leadsom hat Änderungen am längst fertiggezurrten Brexit-Abkommen vorgeschlagen.



Premierministerin Theresa May könnte dies in ihren Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in Berlin erörtern, schlug die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin vor.

Der Vorschlag traf auch in Großbritannien auf Kritik. Denn Brüssel hatte immer wieder betont, dass das zwischen der EU und May vereinbarte Austrittsabkommen auf keinen Fall wieder aufgeschnürt wird. Spielraum gebe es nur bei der Politischen Erklärung zum Brexit.

Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel sucht May Rückdeckung bei Merkel in Berlin und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Sie will beim Gipfel am Mittwoch um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni bitten. Die EU machte klar, dass May dafür einen Plan vorlegen muss, wie es weitergehen soll. Bislang ist die Trennung Großbritanniens von der EU an diesem Freitag geplant.

Auf der Suche nach einem Weg aus der Brexit-Sackgasse wollten unterdessen die britische Regierung und die Opposition am Dienstag in London wieder ihre Gespräche aufnehmen. Zu den Teilnehmern gehörten Vizepremier David Lidington und Finanzminister Philip Hammond. Beide gelten als EU-freundlich. Die Labour-Partei schickte unter anderem den Brexit-Experten Keir Starmer an den Verhandlungstisch.

Labour hatte zuvor kritisiert, dass die Regierung auf ihrer Meinung beharre und sich nicht bewege. Justizminister David Gauke sprach hingegen von "konstruktiven" Gesprächen. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob man zu einer Einigung komme. "Flexibilität von beiden Seiten ist nötig", sagte Gauke am Dienstag dem Sender BBC.

Das britische Parlament ist im Brexit-Kurts total zerstritten. Drei Mal lehnten die Abgeordneten bereits das Austrittsabkommen ab./si/DP/jha