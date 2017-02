Britische Regierung veröffentlicht Brexit-Plan gegen Mittag

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung wird Donnerstagmittag einen Plan für die Trennung von der Europäischen Union vorlegen.



Es handele sich dabei um eine kurze Stellungnahme, sagte ein Parlamentssprecher der Deutschen Presse-Agentur in London. Sie werde von Brexit-Minister David Davis vorgetragen. Das sogenannte Weißbuch soll etwa um 13.30 Uhr MEZ vorgestellt werden. Premierministerin Theresa May hatte Mitte Januar in einer Grundsatzrede einen "harten Brexit" angekündigt: Sie will Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen. Damals versprach sie, ihre Verhandlungsstrategie noch genauer zu umreißen./si/DP/tos