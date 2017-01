Britische Premierministerin: Will nicht, dass EU zerfällt

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich gegen einen weiteren Zerfall der Europäische Union ausgesprochen.



"Ich will nicht, dass das passiert", sagte May bei einer Rede zum geplanten EU-Austritt ihres Landes am Dienstag in London.

"Wir wollen den Binnenmarkt nicht untergraben, wir wollen die Europäische Union nicht untergraben", sagte May. Großbritannien habe ein Interesse daran, dass die EU erfolgreich sei.

May betonte, das Brexit-Votum sei keine Ablehnung der gemeinsamen Werte gewesen. Großbritannien werde weiterhin ein verlässlicher Partner für die restlichen 27 EU-Staaten sein./cmy/DP/fbr