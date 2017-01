Britische Premierministerin May reist zu Trump und Erdogan

LONDON/ANKARA (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May wird am Samstag zu Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara erwartet.



Das bestätigte ein Regierungssprecher in London am Donnerstag.

Bei dem Treffen soll es unter anderem um den Kampf gegen die Terrormiliz IS, die Situation in Syrien und die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern gehen, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte.

Türkischen Medienberichten zufolge sollen auch die stockenden Bemühungen um eine Überwindung der Teilung Zyperns auf der Tagesordnung stehen. Mitte Januar war eine Konferenz in der Schweiz mit den Garantiemächten Türkei, Griechenland, Großbritannien sowie der EU unter UN-Schirmherrschaft zum Thema Sicherheit ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.

Mays Reise nach Ankara folgt direkt auf einen Besuch in Washington. Dort trifft die britische Regierungschefin am Freitag den neuen US-Präsidenten Donald Trump./cmy/DP/tos