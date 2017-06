Britische Premierministerin May gibt ihre Stimme ab

LONDON (dpa-AFX) - Am Wahltag in Großbritannien hat die britische Premierministerin Theresa May ihre Stimme in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London abgegeben.



Mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses am Donnerstag wollte sich die Premierministerin Rückendeckung für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern. Jüngsten Umfragen zufolge muss ihre Konservative Partei aber mit empfindlichen Verlusten rechnen./gma/DP/fbr