Britische Opposition fordert Wahlrecht für EU-Bürger

LONDON (dpa-AFX) - In der Debatte über das Neuwahlgesetz des britischen Premierministers Boris Johnson haben sich mehrere Oppositionsparteien im Unterhaus für ein Wahlrecht für EU-Bürger in dem Land ausgesprochen.





Johnson will mit dem Gesetz eine vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember erreichen. Der Entwurf soll noch am Dienstag vom Unterhaus verabschiedet werden. Mit einer Abstimmung in zweiter Lesung wird um 18.45 Uhr (MEZ) gerechnet. Anschließend können Änderungsanträge eingebracht werden.

Neben dem Wahlrecht für EU-Bürger forderten Liberale, Sozialdemokraten und Schottische Nationalisten auch, dass 16 und 17-Jährige an der Abstimmung teilnehmen sollen. Sollten sie sich durchsetzen, will die Regierung das Gesetzesvorhaben britischen Medien zufolge platzen lassen.

Die größte Oppositionspartei Labour hatte am Morgen ihren Widerstand gegen eine Neuwahl aufgegeben. Sollte das Gesetz am Abend auch die dritte Lesung passieren (Abstimmungen beginnen voraussichtlich gegen 20.45 Uhr MEZ), wäre eine Wahl im Dezember so gut wie sicher. Das Gesetz müsste zwar noch vom Oberhaus abgesegnet werden, doch das gilt in diesem Fall als Formalie./cmy/DP/he