Britische Notenbank senkt Leitzins wegen Coronavirus um 0,50 Prozentpunkte

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins nach einem Notfalltreffen überraschend gesenkt.



Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Mittwoch in London mit. Die Notenbank begründete die Senkung mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Sitzung des geldpolitischen Ausschuss war außerplanmäßig.

"Obwohl das Ausmaß des wirtschaftlichen Schocks der Ausbreitung des Coronavirus höchst ungewiss ist, wird sich die Aktivität in Großbritannien in den kommenden Monaten wahrscheinlich erheblich abschwächen", erklärte die Notenbank. Die Entscheidung fiel im geldpolitischen Ausschuss einstimmig.

Der Kurs des britischen Pfund gab nach der Entscheidung zu Euro und Dollar deutlich nach.