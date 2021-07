Britische Notenbank hebt Dividendenbeschränkung für große Geldhäuser auf

Weitere Suchergebnisse zu "Standard Chartered Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Die größten britischen Banken dürfen für 2020 wieder unbeschränkt Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten.



Die britische Notenbank hob die wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen für große Geldhäuser des Landes am Dienstag mit sofortiger Wirkung auf, wie sie am Morgen in London mitteilte. Die Zwischenergebnisse aus dem Banken-Stresstest hätten gezeigt, dass die Institute weiterhin gut kapitalisiert seien und schweren wirtschaftlichen Verwerfungen standhalten könnten.