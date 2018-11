Britische Notenbank hält Leitzins konstant

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hält an ihrem geldpolitischen Kurs fest.



Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt ihr Leitzins weiterhin 0,75 Prozent. Auf dieses Niveau hatte sie ihn im August angehoben. Analysten hatten einhellig mit einem Stillhalten der Notenbank gerechnet, weil die Brexit-Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Ein ungeordneter Austritt aus der EU gilt als größtes Wachstumsrisiko für Großbritannien./bgf/jsl/fba