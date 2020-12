Britische Luftwaffe fliegt Brexit-Vertrag von Brüssel nach London

LONDON (dpa-AFX) - In einem Jet der britischen Luftwaffe (RAF) wird der Brexit-Handelspakt den Ärmelkanal überqueren.



Das Dokument werde an diesem Mittwoch in Brüssel von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel signiert, sagte ein britischer Regierungssprecher am Dienstag in London. Anschließend transportiere eine RAF-Maschine das Abkommen sowie Vertreter Großbritanniens und der EU nach London. Dort soll am Mittwochnachmittag dann Premierminister Boris Johnson den Vertrag unterschreiben, wie der Sprecher weiter sagte.

Ebenfalls am Mittwoch ist die Abstimmung über den Deal in beiden Kammern des Parlaments vorgesehen, bevor dann noch Königin Elizabeth II. mit ihrer Unterschrift das Abkommen von britischer Seite aus endgültig in Kraft setzt. Auf der EU-Seite wird es hingegen noch dauern - für eine Ratifizierung durch das Europaparlament vor dem Jahresende fehlt die die Zeit, sie soll nach Neujahr nachgeholt werden. Deshalb wird der Vertrag zunächst vorläufig angewendet./bvi/DP/jha