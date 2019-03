Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Coole Typen, schnelle Autos und witzige Dialoge: "Die 2" - dassind Lord Brett Sinclair (Roger Moore), der aus altem britischen Adelstammt, und der amerikanische Selfmademan und Öl-Millionär DannyWilde (Tony Curtis). Zwei Frauenhelden voller Gegensätze, diegemeinsam im Auftrag eines pensionierten Richters auf Verbrecherjagdgehen."Die 2" (Originaltitel "The Persuaders!") wurde 1970/1971 gedrehtund ab 1972 auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Schnellerlangte die Serie in Deutschland Kultstatus. Das lag neben demungleichen Gespann der Titelhelden vor allem an der Synchronfassungvon Dialogautor und Schauspieler Rainer Brandt. Er legte denProtagonisten lockere und geistreiche Sprüche in den Mund, die wenigmit der Originalvorlage zu tun hatten und maßgeblich für den großenErfolg der Serie in Deutschland verantwortlich waren. DieTitelmelodie schrieb der legendäre James-Bond-Komponist John Barry.Das rbb Fernsehen zeigt ab 6. April samstags um 22.00 Uhr jeweilseine Doppelfolge von "Die 2", am 8. und 29. Juni sogar drei Ausgabenhintereinander. Im ersten Fall des Duos mit dem Titel "SchwesterchensMuttermal" drehen sich die Ermittlungen um Robert Dupont, den Chefeines Gangstersyndikats. Der Weg zu ihm führt über dessen Schwesterund deren Muttermal an delikater Stelle. Weiter geht es im direktenAnschluss um 22.50 Uhr mit "Geschäfte mit Napoleon". Alle 24 Folgender britischen Kultserie laufen im rbb Fernsehen. Wiederholt werdensie sonntags um 14.35 Uhr.Die Zeitreise in die 70er Jahre beginnt bereits um 20.15 Uhr mitder Auftaktfolge der zweiten Staffel "Berlin - Schicksalsjahre einerStadt". Die Chronik erzählt ab 6. April immer samstags um 20.15 Uhrüber die Geschichte Berlins von 1970 bis 1979.Die Sendetermine von "Die 2" in der Übersicht:6. April, 13. April, 27. April, 11. Mai, 18. Mai, 25. Mai, 1.Juni, 8. Juni, 15. Juni, 22. Juni und29. Juni, jeweils ab 22.00 Uhr im rbb Fernsehen.Aus lizenzrechtlichen Gründen ist es dem rbb leider nicht möglich,die Serie nach Ausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung zustellen.Pressekontakt:rbb Presse & InformationNicola zu StolbergTel 030 / 97 99 3 - 12 112rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell