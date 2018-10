Britische Großbank Lloyds ringt mit hohen Kosten - Gewinn sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX) - Höhere Kosten haben die britische Großbank Lloyds im dritten Quartal belastet.



So sank der Gewinn vor Steuern im dritten Quartal bei etwas höheren Erträgen um sieben Prozent auf 1,82 Milliarden Pfund (2,06 Mrd Euro), wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Die Erträge legten um ein Prozent auf 4,7 Milliarden Pfund zu. Dieser Zuwachs wurde durch gestiegene Aufwendungen mehr als aufgezehrt. So gab die Bank zum Beispiel mit 235 Millionen Pfund 59 Prozent mehr für die Restrukturierung aus als vor einem Jahr./zb/stk