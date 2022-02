Britische Großbank Lloyds rechnet mit russischen Cyber-Attacken

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Lloyds bereitet sich auf mögliche russische Cyber-Attacken als Vergeltung für Sanktionen im Finanzsektor vor. Das sagte Lloyds-Chef Charlie Nunn am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahreszahlen des Kreditinstituts. Es habe Gespräche des Bankensektors mit der Regierung über mögliche Angriffe durch russische Hacker gegeben, so Nunn. Seine Bank habe in den vergangenen fünf Jahren erheblich in die Cyber-Sicherheit investiert. Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine wird mit deutlichen britischen Sanktionen auch im Finanzsektor gegen Moskau gerechnet. Premierminister Boris Johnson wollte sich dazu noch am Donnerstag im Parlament in London äußern./cmy/DP/eas