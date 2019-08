Brita und Eswe Versorgung starten Umweltpartnerschaft / Zwei Unternehmen setzen sich gemeinsam in ganz Deutschland für mehr Nachhaltigkeit ein (FOTO)

Wiesbaden/Taunusstein (ots) -Zwei starke Unternehmen aus der Region, ein gemeinsamer Weg fürden Klimaschutz.Die Brita GmbH aus Taunusstein und die Eswe Versorgungs AG ausWiesbaden haben jetzt eine Umweltpartnerschaft geschlossen. DieZiele: Gemeinsam den Schutz unserer Umwelt vorantreiben und dasBewusstsein der Menschen für die große Bedeutung eines nachhaltigenDenkens und Handelns zu stärken.Markus Hankammer, CEO der Brita Gruppe, erläutert: "Für Brita istUmweltschutz bereits seit der Firmengründung vor über 50 Jahren einessenzieller Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Denn wer sichtagtäglich mit der lebensnotwendigen natürlichen Ressource Wasserbeschäftigt, hat geradezu naturgegeben ein ursächliches Interesse amschonenden Einsatz von kostbaren Rohstoffen. Brita Wasserfilter sindeine ökologische und praktische Alternative zu Flaschenwasser undhelfen z. B. dabei, Plastikmüll zu reduzieren. Die Eswe VersorgungsAG ist als Anbieter von Naturstrom aus regenerativen Quellen eininnovativer, komplementärer Partner, dem die Schonung der knappennatürlichen Ressourcen genauso am Herzen liegt. Beide Unternehmenverbindet also nicht nur die räumliche Nähe, sondern auchUmweltschutz als fest verankerter Unternehmenswert. Somit war dieEntscheidung, für diese neuartige Partnerschaft schlichtnaheliegend.""Bereits seit 2007 verzichten wir bewusst auf Atomstrom",berichtet Ralf Schodlok, Vorstandsvorsitzender der Eswe VersorgungsAG. "Wir haben konsequent zunehmend umweltfreundlicheEnergieressourcen wie Sonne, Wind, Biomasse, Erdwärme und Wasserkraftgenutzt. Unsere Beschaffung von Strom aus regenerativen Quellen gehtweit über den gesetzlichen EEG-Anteil hinaus. Auch unsereErdgasprodukte basieren ausschließlich auf klimaneutralem Erdgas.Denn eines unserer Unternehmensziele ist eine maximal möglicheCO2-Reduktion. Das unterstützt auch der Eswe Innovations- undKlimaschutzfonds. Mit ihm werden Energiesparprojekte, innovativeTechnologien und umweltpädagogisch sinnvolle Projekte gefördert.Fördergelder in Millionenhöhe sind hierbei bereits in ökologischeMaßnahmen geflossen. Mit der 'Brita und Eswe Umweltpartnerschaft'gehen wir nun einen bundesweit einmaligen Weg, um unsereAnstrengungen und Lösungen in den Fokus zu stellen."In nur wenigen Zahlen bespielhaft auf den Punkt gebracht, bedeutetdas:- Alleine durch den Genuss von Brita-gefiltertem Wasser anstelle vonFlaschenwasser wurden 2017 mehr als 300.000 Tonnen CO2 eingespart.Das ist auf den rund 25-mal niedrigeren CO2-Fußabdruck vonBrita-gefiltertem Wasser gegenüber Wasser aus Plastikflaschenzurückzuführen. Die Einsparung entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoßvon 150.000 Mittelklassewagen.- Durch den Eswe Innovations- und Klimaschutzfonds wurden in denletzten 17 Jahren Förderzusagen über mehr als 15,5 Millionen Eurogemacht. Mit diesen Fondsmitteln wurden in Wiesbaden und Umgebungrund 770 Gebäude energetisch saniert. Damit wurde der Ausstoß desKlimagases Kohlendioxid um 19.000 Tonnen pro Jahr reduziert.Nun bündeln beide Unternehmen ihre Kräfte auf diesem immerwichtigeren Sektor. Konkret: Die Brita GmbH als Anbieter vonnachhaltigen Lösungen zur Trinkwasseroptimierung und-individualisierung und die Eswe Versorgungs AG als modernerEnergiedienstleister präsentieren ihre Beiträge zum Umweltschutz derdeutschen Öffentlichkeit ab nun sofort auch gemeinsam. Ein eigenerInternetauftritt ist bereits freigeschaltet: Unterwww.umweltpartner.team dreht sich alles um das wichtige ThemaNachhaltigkeit. Das Motto: "Gut für die Umwelt, gut für Dich - dieBrita und Eswe Umweltpartnerschaft".Darüber hinaus werben Brita und Eswe in deutschlandweiten Anzeigenzusammen für den Umweltschutz. Auf Kundinnen und Kunden warteninteressante Angebote, die gelebten Umweltschutz im Alltag nochleichter machen. Und durch sehr praktische Aktionen wie z. B.Flussuferreinigungen soll Nachhaltigkeit zudem weiter in den Fokusder breiten Öffentlichkeit rücken. "Es ist gut, über Klimaschutz zureden. Ihn zu leben, ist noch besser", meint Markus Hankammer. "Durchunsere Nachhaltigkeitsprojekte und permanent optimierten Produktewollen Brita und Eswe Versorgung hierbei auch dauerhaft ein Zeichensetzen." Und Ralf Schodlok ergänzt: "Unsere Umweltpartnerschaftsignalisiert die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens.Wir sind sicher, dass wir damit zum Nacheifern anregen."Pressekontakt:ESWE Versorgungs AGUnternehmenskommunikationFrank Rolle: 0611 780-2140Petra Stoiber: 0611 780-3772BRITA GmbHDr. Sabine RohlffDirector Group Corporate Communications06128 746-5743Original-Content von: BRITA GmbH, übermittelt durch news aktuell