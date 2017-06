Bristol-Myers Squibb und QIAGEN geben Vereinbarung über Einsatz von NGS-Technologie zur Entwicklung von Genexpressionsprofilen für immuno-onkologische Therapien bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

New York, USA, und Hilden, Deutschland (ots) - Bristol-MyersSquibb Company (NYSE: BMY) und QIAGEN (NASDAQ: QGEN; Frankfurt PrimeStandard: QIA) gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarungbekannt, in deren Rahmen auf Basis der NGS-Technologie(Next-Generation-Sequencing) Genexpressionsprofile (GEP) alsprädiktives oder prognostisches Werkzeug für Bristol-Myers Squibbneuartige immuno-onkologische (I-O) Therapien entwickelt werdensollen. Das führende I-O-Therapieportfolio von Bristol-Myers Squibbwird so mit QIAGENs Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Vermarktungvon Komplementär- und Begleitdiagnostika sowie QIAGENs Portfolio anNGS-Technologien zusammengeführt. Immuntherapien stellen einenneuartigen Ansatz in der Krebsbehandlung dar, bei dem Medikamente dasImmunsystem des Körpers ansprechen und ihm bei der Bekämpfung derKrankheit helfen.QIAGEN und Bristol-Myers Squibb beabsichtigen zunächst dieEntwicklung von GEP für mehrere von Bristol-Myers SquibbsI-O-Molekülen. Die Unternehmen planen zudem eine weitere Vereinbarungzur Entwicklung diagnostischer Produkte, in deren Rahmen diegemeinsam entwickelten GEP dazu dienen sollen, NGS-Technologieverstärkt mit anderen Bristol-Myers Squibb I-O Therapien einzusetzen."Präzisere Ansätze zur Behandlung von Krebs könnten dazubeitragen, schneller diejenigen Patientengruppen zu identifizieren,die am ehesten von unseren immuno-onkologischen Wirkstoffenprofitieren können", so Fouad Namouni, M.D., Head of Development,Onkologie, bei Bristol-Myers Squibb. "Wir glauben, dass wir gemeinsammit QIAGEN bessere Diagnostikwerkzeuge zur Bestimmung der am bestengeeigneten Immuntherapie für eine Reihe unterschiedlicher Tumorartenentwickeln können."Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier http://ots.de/KkWI8Kontakte:BRISTOL-MYERS SQUIBBInvestorenTim Power609-252-7509e-mail: timothy.power@bms.comoderBill Szablewski609-252-5894e-mail: william.szablewski@bms.comMedienLisa McCormick Lavery609-252-7602e-mail: lisa.mccormicklavery@bms.comoderKen Dominski609-252-5251e-mail: ken.dominski@bms.comQIAGENInvestor RelationsJohn Gilardi+49 2103 29 11711e-mail: ir@QIAGEN.comPublic RelationsDr. Thomas Theuringer+49 2103 29 11826e-mail: pr@QIAGEN.comOriginal-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell