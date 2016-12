Bristol-Myers Squibb: Die Geschäfte laufen besser als erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

die Geschäfte mit Krebsmedikamenten und Blutverdünnern laufen besser als erwartet. In den ersten 9 Monaten steigerte BMS den Umsatz um 15,6%. Der Gewinn hat sich sogar mehr als verdoppelt. In der Krebssparte stieg der Umsatz um 55% auf 4,69 Mrd $. Allein mit dem Hauptmedikament Opdivo konnte der Konzern den Umsatz auf 2,46 Mrd $ mehr als verfünffachen. Aber auch der Blutverdünner Eliquis überzeugte mit einem Plus von 90% auf 2,4 Mrd $. Es gab aber auch schlechte Nachrichten. Im August musste BMS das Scheitern einer klinischen Studie III bekannt geben.

BMS bleibt Marktführer in der Immuntherapie

Die Immuntherapie mit Opdivo zeigte bei Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium nicht die gewünschte Wirkung. Im Erfolgsfall hätte die Therapie dem Konzern deutlich mehr Patienten und damit einen höheren Umsatz beschert. Dennoch bleibt BMS mit den beiden zugelassenen Produkten Opdivo und Vervoy Marktführer in der Immuntherapie. Opdivo kommt auch bei schwarzem Hautkrebs und leichteren Formen von Lungenkrebs zum Einsatz. Doch der Wettbewerb nimmt zu.

Denn Immuntherapie ist ein lukratives Geschäft mit gewaltigem Potenzial. Branchenkenner rechnen mit einem Umsatzvolumen von weltweit 35 Mrd $ im Jahr 2025. Trotz des Rückschlags hat der Konzern die Jahresziele zum dritten Mal höher gesteckt. Erwartet wird jetzt ein Gewinn von 2,62 bis 2,72 $ pro Aktie. Der Umsatz dürfte um 15 bis 20% steigen. Für 2017 hat BMS bereits einen Gewinn von 2,47 bis 2,67 $ pro Aktie angekündigt. Zudem hat der Konzern ein 3 Mrd $ schweres Aktienrückkaufprogramm verabschiedet.

