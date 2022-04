Bristol Myers Squibb Co-Aktie: Ein Blick auf die Ergebnisse der neuesten Studie!

Bristol Myers Squibb Co (NYSE:BMY) gab Ergebnisse der Phase-3-Studie CheckMate -816 bei resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bekannt. Signifikante Verbesserung in Kombination mit Chemotherapie Die Daten zeigten, dass eine neoadjuvante Behandlung mit drei Zyklen Opdivo (Nivolumab) in Kombination mit einer Chemotherapie das ereignisfreie Überleben (EFS) signifikant verbessert als eine Chemotherapie allein. Bei einer Mindestnachbeobachtungszeit von 21,0 Monaten verringerte Opdivo in Kombination mit… Hier weiterlesen