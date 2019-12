Bristol-Myers SquibbWirklich, ?

Bristol-Myers Squibb weist am 17.12.2019, 08:48 Uhr einen Kurs von 63.54 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Wie Bristol-Myers Squibb derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bristol-Myers Squibb-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 58,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -7,87 Prozent erzielen, da sie derzeit 63,5 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Dividende: Bristol-Myers Squibb schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,94 % und somit 1,4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,54 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bristol-Myers Squibb mit einem Wert von 10,65 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,95 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.