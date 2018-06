Bristol-Myers Squibb: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

An der Börse New York notiert die Aktie Bristol-Myers Squibb am 30.06.2018, 02:32 Uhr, mit dem Kurs von 55,45 USD. Die Aktie der Bristol-Myers Squibb wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Bristol-Myers Squibb nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bristol-Myers Squibb zahlt die Börse 16,63 Euro. Dies sind 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41,59. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Bristol-Myers Squibb mit einer Rendite von 0,8 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,68 Prozent. Auch hier liegt Bristol-Myers Squibb mit 22,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bristol-Myers Squibb hat mit einer Dividendenrendite von 2,91 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,38%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotech & Pharma"-Branche beträgt +1,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bristol-Myers Squibb-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.