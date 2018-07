Bristol-Myers Squibb: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

Am 13.07.2018, 01:31 Uhr notiert die Aktie Bristol-Myers Squibb an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 56,83 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Unsere Analysten haben Bristol-Myers Squibb nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bristol-Myers Squibb beläuft sich mittlerweile auf 60,1 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 55,75 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,24 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 53,37 USD. Somit ist die Aktie mit +4,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Bristol-Myers Squibb mit einer Rendite von 3,27 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,56 Prozent. Auch hier liegt Bristol-Myers Squibb mit 20,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bristol-Myers Squibb aktuell 2,88. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma". Bristol-Myers Squibb bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.