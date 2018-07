Bristol-Myers Squibb: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

Der Kurs der Aktie Bristol-Myers Squibb steht am 07.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 56,56 USD. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bristol-Myers Squibb auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bristol-Myers Squibb schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,89 % und somit 1,5 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Bristol-Myers Squibb damit 17,66 Prozent unter dem Durchschnitt (19,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotech & Pharma" beträgt 23,59 Prozent. Bristol-Myers Squibb liegt aktuell 21,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Bristol-Myers Squibb-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 10 Buy, 11 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 65,86 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 17,71 Prozent erzielen, da sie derzeit 55,95 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".