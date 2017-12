Bristol-Myers Squibb Aktie: Hervorragenden Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

BMS ist mit seinen neuen Medikamenten auf Erfolgskurs. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 8%. Der Gewinn pro Aktie ging dagegen um 4,7% zurück. Verantwortlich waren erheblich höhere Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Kosten im Zusammenhang mit einer Übernahme. Aus diesen Gründen wurde auch die Jahresprognose zum zweiten Mal gesenkt. BMS erwartet jetzt einen Gewinn von 2,36 bis 2,46 $ pro Aktie. Mit allen wichtigen Medikamenten hat BMS deutlich mehr umgesetzt. Wachstumstreiber waren die Immuntherapie Opdivo und der Blutverdünner Eliquis.

Branchenexperten trauen Opdivo 2022 einen Spitzenumsatz von rund 10 Mrd $ zu

Deren Gesamtumsatz belief sich auf 7,1 Mrd $, was einem Zuwachs von 46% entspricht. Aber auch die Umsätze mit Orencia, Sprycel und Yervoy wuchsen zweistellig. In diesem Tempo wird es aber nicht weitergehen, zumal sich Opdivo demnächst gegenüber Konkurrenten von Rocheund Merck & Co. behaupten muss. Dennoch trauen Branchenexperten Opdivo 2022 einen Spitzenumsatz von rund 10 Mrd $ zu. Die Prognose erscheint realistisch.

Opdivo darf bereits bei verschiedenen Krebsarten wie Blasenkrebs angewendet werden und hat in den vergangenen Monaten die Zulassung für weitere Indikationen erhalten, auch in Kombination mit Yervoy bei Nierenkrebs. Weitere Kombinationstherapien werden derzeit getestet und haben schon vielversprechende Ergebnisse in der klinischen Testphase III erzielt. Angesichts dieser hervorragenden Aussichten sind die kräftigen Umsatzrückgänge bei älteren Medikamenten zu vernachlässigen, zumal sie erwartet wurden.

