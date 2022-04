Bristol-Myers Squibb Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Bristol-myers Squibb, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 23:05 Uhr) mit 75.75 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bristol-myers Squibb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bristol-myers Squibb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Bristol-myers Squibb sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bristol-myers Squibb aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bristol-myers Squibb. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 71,44 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -5,68 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 75,75 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bristol-myers Squibb-Aktie ein Durchschnitt von 64,71 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,75 USD (+17,06 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (71,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,97 Prozent Abweichung). Die Bristol-myers Squibb-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Bristol-myers Squibb erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,8 % ist Bristol-myers Squibb im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (1,61 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,18 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.