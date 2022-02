Bristol Myers-Aktie: Vorrangige Prüfung!

Die FDA hat den ergänzenden Antrag von Bristol-Myers Squibb Co(NYSE:BMY) für Opdivo (Nivolumab) plus Chemotherapie bei resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in einer neoadjuvanten Behandlung zur Prüfung angenommen.

Im Rahmen des Priority-Review-Status hat die Behörde ein PDUFA-Zieldatum (Prescription Drug User Fee Act) für den 13. Juli 2022 festgelegt. Der Antrag basiert auf den Ergebnissen der entscheidenden CheckMate-816-Studie, der ersten positiven Phase-3-Studie mit einer immuntherapeutischen