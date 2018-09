Brisanter Start für Promi-Expertin Susanne Klehn: Ab 1. Oktober im Ersten (FOTO)

Leipzig (ots) -Dass es mit Susanne Klehn in der Promi-Welt der Schönen undReichen niemals langweilig wird, das beweist sie bei "Brisant" vonAnfang an: Gleich an ihrem ersten Arbeitstag wird sie in den Fliegersteigen und Rock-Legende Jon Bon Jovi interviewen.Für die Promi-Expertin kein Problem, denn sie kennt sich bestensaus auf den roten Teppichen dieser Welt. Seit Jahren trifft sienationale und internationale Stars, erhält Einblicke in ihrPrivatleben und erfährt unglaubliche Geschichten. Nach ihrer letztenStation als verantwortliche VIP-Chefin und Society-Reporterin für"Guten Morgen Deutschland" startet sie nun ab 1. Oktober alsPromi-Expertin für das ARD-Boulevardmagazin "Brisant" im Ersten."Je näher der 1. Oktober rückt, desto größer wird mein Kribbeln imBauch. Ich kann es kaum erwarten, für "Brisant" interessante,brandaktuelle und emotionale Geschichten von und vor allem mit denStars zu erzählen. Promi-Berichterstattung ist seit Jahren meineLeidenschaft und ich freue mich so sehr, diese ab sofort im Erstenausleben zu können. Noch dazu gemeinsam mit einem Team, das michjetzt schon allerherzlichst willkommen heißt! Dass ich mit "Brisant"in meine 'alte Heimat' zurückkehre, erfüllt mein Herz mit großemGlück. Es kann losgehen", freut sich die 37jährige.Auf die Zuschauer und auf Susanne Klehn warten schon jetzt vielespannende Geschichten: Sie wird nicht nur mit Star-Geiger DavidGarrett über Privates plaudern oder beim 20-jährigen Jubiläum derArztserie "In aller Freundschaft" die Serien-Stars auf Herz undNieren prüfen, Susanne Klehn wird auch in Griechenland buchstäblichmit den Promis in einem Boot sitzen: Für die Benefiz-Veranstaltung"Rose of Charity" wagt sie sich unter anderem mit Thomas Kretschmann,Jasmin Gerat, Hannes Jaenicke und Dennenesch Zoudé zusammen auf eineSegelyacht.Das Boulevardmagazin "Brisant" im Ersten wird vom MitteldeutschenRundfunk in Leipzig produziert - ein Umfeld, das der gebürtigenSächsin bestens vertraut ist. In Leipzig studierte sie einstJournalistik und Theaterwissenschaften, beim MDR begann sie ihreberufliche Laufbahn als Reporterin. Als neue Promi-Expertinkomplettiert Susanne Klehn nun das Magazin, das von Mareile Höppnerund Kamilla Senjo moderiert wird. Im nächsten Jahr stehen weitereNeuerungen an: Rechtzeitig zum 25. Geburtstag in 2019 arbeitet dasRedaktionsteam bereits jetzt hinter den Kulissen an einerVerjüngungskur inklusive neuem Look, neuem virtuellem Studio undneuer inhaltlicher Ausrichtung."Brisant" wird montags bis samstags um 17.15 Uhr ausgestrahlt undlockt bis zu zweieinhalb Millionen Menschen vor die Fernseher.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell