Berlin (ots) -Mit dem neuen Fernsehfilm "Alles Isy" präsentiert der rbb einhochemotionales Familiendrama und einen Beitrag zur Debatte umsexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Der Film über eineSechzehnjährige und ihre Mitschüler entstand in Berlin und mit Hilfevon Berliner Beratungseinrichtungen, doch die Geschichte könnteüberall spielen:Der sechzehnjährige JONAS (Michelangelo Fortuzzi) ist in seinebeste Freundin ISY (Milena Tscharntke) verliebt, aber die steht aufältere Jungs. Als Isy auf einer Party Drogen nimmt und im Rausch dieKontrolle verliert, machen sich LENNY (Ludwig Simon), MARTIN (JakobSchmidt) und Jonas erst darüber lustig. Doch dann eskaliert dieSituation und die drei Jungen vergewaltigen das bewusstlose Mädchen.Da Isy sich an nichts erinnern kann, bleibt die Tat ohneKonsequenzen. Während Isys Mutter (Claudia Mehnert) nach und nach derVerdacht kommt, dass ihre Tochter vergewaltigt worden ist, vertrautsich Jonas seinen Eltern (Claudia Michelsen & Hans Löw) an. DieseBeichte stürzt die beiden befreundeten Familien in eine existenzielleKrise.Zur hochkarätigen Besetzung gehören Claudia Michelsen, Hans Löw,Claudia Mehnert, Milena Tscharntke, Michelangelo Fortuzzi, LudwigSimon, Jakob Schmidt, Runa Greiner, Tijan Marei u.v.a.Bewegend und sensibel entwickeln Mark Monheim ("About A Girl","Tatort") & Max Eipp ("Schuld") das Thema, sie führten auch gemeinsamRegie. Über ihr Anliegen sagen Monheim und Eipp: "Wir wollten einenFilm über Schuld und Sühne, Gewissen und Verantwortung machen. EinenFilm mit starken emotionalen Konflikten und ambivalenten Figuren, zudenen sich die Zuschauer immer wieder neu positionieren müssen. Keineunserer Figuren ist einfach nur gut oder böse - die Entscheidungen,die sie im Laufe der Erzählung treffen, sind es, die offenbaren,welche innere Haltung sie zu der Tat einnehmen. Unser Ziel war es,die Zuschauer aus der sicheren Distanz des Fernsehsesselsherauszuholen, sie emotional stark zu involvieren ..."Schauspielerin Claudia Michelsen: "Ich finde, der Film müsste anallen Schulen laufen!" Dazu gibt der rbb Klassen am 28.8.18 bei einerSchulvorstellung im Berliner Filmtheater am FriedrichshainGelegenheit."Alles Isy" ist eine Produktion von DRIFE Filmproduktion GmbH & CoKG (Produzenten: Florian Deyle, Philip Schulz-Deyle) und BASIS BERLINFilmproduktion GmbH (Ausführende Produzenten: Eva Kemme, TobiasSiebert) im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für DasErste.Termine im Kino und im FernsehenDi, 28.8., 10.00 Uhr "Alles Isy" Schulvorstellung im BerlinerFilmtheater am Friedrichshain. Anschließend Gespräch mit Darstellernund Team. Anmeldungen ab sofort per Mail unter yorck@yorck.deDi, 28.8., 20.00 Uhr Kinopremiere "Alles Isy". AnschließendFilmgespräch mit Darstellern und Team sowie mit Experten.Kartenvorverkauf: www.yorck.de/kinos/filmtheater-am-friedrichshainMi, 5.9.18, 20.15 Uhr - "Alles Isy" hat Fernsehpremiere im Ersten.Mehr über den Film, darunter Statements, Zahlen und eine"Checklist für den Ernstfall", im Pressedossier unter www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/09/alles-isy/