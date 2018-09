Brinkhaus will Eigenverantwortung der Bürger stärken

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will die Eigenverantwortung der Bürger stärker und warnt vor einer zunehmenden Bevormundung der Bürger durch den Staat. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Brinkhaus: "Wir brauchen in der Tat wieder mehr Eigenverantwortung in Deutschland. Das heißt nicht, dass nun Sozialreformen zurückgedreht werden sollten. Es sollte eher Leitfaden unserer Politik sein."

Brinkhaus betonte, das Ziel der Politik der Union "sollte immer mehr Hilfe zur Selbsthilfe sein, um jedem zu einem Leben in Selbstverantwortung zu verhelfen. Was wir nicht wollen, ist ein bevormundender Staat, der der Selbstverantwortung des Einzelnen eher zuwiderläuft."

