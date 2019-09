BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), beklagt einen zunehmenden Hang zu Alarmismus-Debatten in Deutschland. "Wir haben einen seriellen Alarmismus in Deutschland", sagte Brinkhaus den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben). Es gebe "immer ein Thema, das als total entscheidend" wahrgenommen werde.

"Und darüber vergessen wir gerne vieles andere", so der CDU-Politiker weiter. So erkläre sich vielleicht auch, warum Deutschland seine CO2-Ziele nicht erreicht habe. "In den vergangenen Jahren haben sich die ganzen Managementkapazitäten der Politik zuerst auf den Euro gestürzt, dann auf die Migration. Jetzt ist das Klima dran", sagte Brinkhaus. Man dürfe "jetzt nicht wieder zentrale, andere Themen vergessen. Wirtschaft und Arbeitsplätze etwa". Zudem stehe man vor großen Herausforderungen, "bei denen die Menschen Lösungen von uns erwarten", so der Unionsfraktionschef weiter.

