Brinkhaus: Wir können auch heute noch von Konrad Adenauer lernen!

Berlin (ots) - CDU als Volkspartei erhaltenDer Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus,besucht an diesem Donnerstag das Adenauerhaus in Rhöndorf. In einemEssay würdigt Brinkhaus den ersten Fraktionsvorsitzenden sowie erstenKanzler der Bundesrepublik. Der Beitrag, der auch auf der Homepageder Fraktion - www.cducsu.de - veröffentlicht ist, hat folgendenWortlaut:Konrad Adenauer ist für mich bis heute eine der faszinierendstenPersönlichkeiten der deutschen Geschichte. Kein anderer Politiker -Helmut Kohl vielleicht ausgenommen - hat die Bundesrepublik sonachhaltig geprägt wie Adenauer. Er war der erste Kanzler derBundesrepublik, Mitbegründer der Volkspartei CDU und Verfechter einesgeeinten Europas. Er ist ein Monument in der deutschen Geschichte.Als neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion besuche ichan diesem Donnerstag den Wohnsitz Adenauers in Rhöndorf bei Bonn. Mitdiesem Besuch will ich meine Wertschätzung für Adenauer deutlichmachen, der ja auch für wenige Tage der erste Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion war. "Der Alte" ist aber beileibe keinemuseale Gestalt. Wer in wichtigen Fragen nach Orientierung sucht,sollte sich an Adenauers politisches Wirken erinnern. Man kann auchheute noch von ihm lernen.Drei Punkte möchte ich aus aktuellem Anlass herausgreifen: In derUnion wird vor dem Hamburger Parteitag Anfang Dezember auch über denkünftigen politischen Kurs diskutiert. Mitunter ist in der Partei derWunsch zu vernehmen, wieder mehr an die Verortung vor 1998anzuknüpfen. Ich halte solche Debatten für nicht zielführend. Eskommt immer auf die konkrete politische Gesamtkonstellation an. Dieeine Herangehensweise mag dann mehr konservativ erscheinen, dieandere mehr liberal, eine andere wiederum mehr christlich-sozial. AmEnde stellt sich jedoch die Frage: Was nützt sie den Menschen und demLand?Das wäre ganz in Adenauers Sinn. Auch er war Pragmatiker und -heute würde man sagen - Realpolitiker. Politischen Utopien stand erskeptisch gegenüber. "Nehmen Sie die Menschen wie sie sind, anderegibt es nicht", lautet ein bekanntes Zitat von ihm. So sehr er"reinen Lehren" kritisch gegenüberstand, so sehr vertrat er denGedanken der Volkspartei, den er schon in der Weimarer Republikverfolgte.Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg - Adenauer war von deramerikanischen Militärregierung wieder als Oberbürgermeister von Kölneingesetzt worden - trat er in die Christlich-Demokratische Partei(CDP) ein, die spätere CDU. Deren Gründung war ein Novum in derdeutschen Parteiengeschichte. Sie begriff sich als überkonfessionelleVolkspartei - im Gegensatz zur rein katholischen Zentrumspartei inder Weimarer Republik - und bekannte sich zu einem allgemeinenchristlichen Familien- und Menschenbild.Die Christlich-Demokratische Union - der Name Union ist Programm -wollte nicht nur eine Partei für die katholischen und evangelischenChristen sein, sondern auch Bürger aus allen soziale Schichten ineiner Volkspartei vereinen. Faszinierend ist, dass sich bereits inden Gründungsjahren erste Vereinigungen wie die Jungen Union, dieFrauenarbeitsgemeinschaft oder die Sozialausschüsse konstituierten,die die ganze Breite der Union abbildeten. Der Historiker Hans-PeterSchwarz urteilte einst, dass die CDU ein "Großexperiment derParteibildung" gewesen sei.Die CDU muss heute nicht erneut zu einem Laborversuch antreten.Adenauer lehrt uns aber, dass wir offen sein müssen für alleMenschen. Dass wir Partei aller Bürger aus allen Berufen, allenRegionen und unterschiedlicher Herkunft sein müssen. Bei uns müssensich die Bürger sicher sein können, dass ihre Anliegen ernst genommenwerden, dass ihre Interessen gegen die anderer verantwortungsvollabgewogen werden, damit am Ende eine gute Politik für alle Bürgerherauskommt. Gerade in einer Gesellschaft, die zunehmendauseinanderstrebt, müssen wir alles daransetzen, die CDU alsVolkspartei zu erhalten - als Volkspartei, in der die Menschenzusammengeführt werden.Adenauers Name ist auch wie kaum ein anderer mit dem vereintenEuropa verbunden. Bereits in seiner Zeit als Kölner Oberbürgermeisterwährend der Weimarer Jahre war Adenauer klar geworden, dass dieIsolation Deutschlands als Folge des Ersten Weltkriegs und diedeutsch-französische "Erbfeindschaft" nur durch eine Politik derVerständigung und Zusammenarbeit überwunden werden könnten. DasStreben nach einem geeinten Europa war ein zentrales Ziel seinerKanzlerschaft."Die Rettung Deutschlands und die Rettung Europas sind identisch",sagte er auf einer Veranstaltung 1948, als Europa noch in Schutt undAsche lag. Das Ziel des vereinten Europas verband er dabei stets mitdem Ziel der Westbindung: "Es besteht für uns kein Zweifel, dass wirnach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung zur westeuropäischenWelt gehören", sagte er in seiner ersten Regierungserklärung. "Wirwollen zu allen Ländern gute Beziehungen, auch solche persönlicherArt, unterhalten, insbesondere aber zu unsern Nachbarländern, denBenelux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischenStaaten." Der Stratege Adenauer wusste, dass sich das gemeinsameEuropa nur Schritt für Schritt erreichen ließe.Wir haben vor wenigen Tagen an das Ende des Ersten Weltkriegserinnert. Was wäre den Völkern erspart geblieben, wenn es 1914 undauch 1939 das Europa gegeben hätte, das Adenauer nach dem Ende desZweiten Weltkriegs mit aufgebaut hat. Die Toten der beiden Weltkriegewaren ihm eine Mahnung. Sie müssen es auch heute noch sein. JederEinsatz für Europa ist und bleibt auch ein Einsatz für den Frieden.Europa wird weiter zusammenwachsen müssen. Anders wird sich unserKontinent in einer globalisierten Welt nicht behaupten können. Esgibt ein Zitat von Adenauer aus dem Jahre 1953, das visionär ist:"Kein europäisches Volk ist allein in der Lage, sich militärisch zuschützen oder wirtschaftlich zu entwickeln. Bestünde man darauf, inder heutigen Welt die traditionellen Begriffe des Nationalismushochzuhalten, so bedeutete dies die Aufgabe Europas." Genau so müsstedies jeder Politiker heute formulieren.Adenauer bejahte die Einheit Europas - aber er wollte keineGleichförmigkeit. "Die Deutschen sind Deutsche, die FranzosenFranzosen, die Niederländer Niederländer. Jeder will sein Vaterlandbehalten mit seiner Kultur, Geschichte und Sprache. Keiner kannverlangen, dass die berechtigte Eigenart aufgegeben wird", sagte erim Jahr 1962 in einem Interview. Auch heute wissen wir, dass man denBürgern eine europäische Identität nicht verordnen kann. Es gibt zwarviele Bürger, die sich vor allem als Bürger Europas ansehen. Aber essind beileibe nicht alle. Das muss akzeptiert werden - ebenso wie dieTatsache, dass Bürger ihr Land oder ihre Region vornehmlich als ihreHeimat betrachten. Nicht akzeptieren darf man aber, wenn ein neuerNationalismus als Allheilmittel propagiert wird.Adenauer wusste auch immer um die Bedeutung derdeutsch-französischen Beziehungen. Die Aussöhnung mit dem "Erbfeind"hatte für den ersten Kanzler der Bundesrepublik besondere Bedeutung,denn die "deutsch-französische Frage bleibt eine der HauptfragenEuropas". An einer wirklichen und dauerhaften Verständigung zwischenDeutschland und Frankreich hängt die ganze europäische Zukunft",sagte er bereits 1948. Ein besonders enges Verhältnis verbandAdenauer mit Charles de Gaulle. Der gemeinsame Besuch derFriedensmesse im Juli 1962 in Reims - Ort der bedingungslosenKapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 - ist bis heute ein Augenblickmit besonderer Symbolkraft für die deutsch-französische Geschichte.Helmut Kohl und auch Angela Merkel haben diesen Weg fortgesetztebenso wie das Parlament und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dasdeutsch-französische Verhältnis müssen wir pflegen. Es geht zwarlängst nicht mehr um Krieg oder Frieden zwischen den Nationen. Aberohne Deutschland und Frankreich - ohne den deutsch-französischenMotor - bewegt sich wenig in Europa. Die Weltordnung ist aus denFugen geraten. Die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreichsollte als Pfeiler der Stabilität im Interesse der Bürger unbedingterhalten und ausgebaut werden. 