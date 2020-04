Brinkhaus: Unionsfraktion gegen SPD-Forderungen zu Kurzarbeitergeld

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat kurz vor den Beratungen des Koalitionsausschusses die SPD-Forderung nach einer Anhebung des Kurzarbeitergeldes strikt abgelehnt.



Wenn die Union den Sozialdemokraten bei diesem Thema in dieser Woche entgegenkomme, werde Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommende Woche mit der nächsten Forderung kommen, sagte Brinkhaus am Dienstag nach Teilnehmerangaben in einer Videoschalte der Unionsfraktion im Bundestag.

Zu viele neue Hilfsvorschläge würden jene Maßnahmen entwerten, die von der Regierung bereits auf den Weg gebracht worden seien, warnte Brinkhaus demnach. Er rate dazu, zunächst abzuwarten, wie diese Maßnahmen wirkten. Einige agierten mit ihren finanziellen Forderungen so, als ob es kein Morgen geben.

Unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund schlägt vor, die staatlichen Zuschüsse beim Kurzarbeitergeld von 60 auf 80 Prozent des weggefallenen Nettoeinkommens (87 Prozent bei Arbeitnehmern mit Kindern) für die Monate Mai, Juni und Juli aufzustocken.

Die SPD habe zudem Druck gemacht, die Vereinbarungen zur Grundrente bereits in dieser Woche in erster Lesung zu beraten, sagte Brinkhaus nach Angaben von Teilnehmern. Er habe dies gemeinsam mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt abgelehnt, weil noch zu viele Fragen zur Umsetzung und Finanzierung offen seien. In den nächsten beiden Wochen solle Klarheit geschaffen werden. Die Union werde es nicht mitmachen, dass die Bedarfsprüfung bei der Grundrente nicht umgesetzt werden könne, die SPD aber dennoch die Auszahlung fordere, weil man es den Menschen versprochen habe.

Dobrindt betonte nach Angaben aus weiteren Teilnehmerkreisen, die Union wolle die Grundrente und halte sich an das Vereinbarte. Es gebe aber gerade auch von der Rentenversicherung, die die Grundrente abwickeln soll, eine Reihe von Fragen, die Heil beantworten müsse, bevor der Bundestag beraten könne./bk/DP/stw