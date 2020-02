Brinkhaus: Thüringen-Debakel schmälert Chancen der CDU bei Hamburg-Wahl

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sieht die Chancen der CDUbei der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg durch das Debakel der Partei beider Regierungsbildung in Thüringen beeinträchtigt. Allerdings würde selbst einmöglicher Absturz der Christdemokraten an der Elbe unter ihr bisherschlechtestes Ergebnis von 15,9 Prozent wegen der traditionellen Schwäche derPartei in Großstädten keine großen Auswirkungen auf die Bundespartei haben,erklärte der CDU-Politiker in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag)."Ich bin optimistisch, dass da noch etwas geht, aber Hamburg ist Hamburg mit allden Problemen, die wir als CDU traditionell in Stadtstaaten haben. Das lässtsich nicht eins zu eins auf die Bundesebene übertragen", sagte Brinkhaus. DieWahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich in Thüringen mit Stimmen von CDU, FDPund AfD zum Ministerpräsidenten und die anschließenden Probleme, zu Neuwahlen zukommen, habe in Hamburg aber "die Sache wahrlich nicht einfacher gemacht".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4527033OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell