Brinkhaus: Parlamentarische Geschäftsführer zu erneuter Kandidatur bereit

Berlin (ots) - Starkes Team, das gemeinsam mit allen Abgeordnetenfür Aufbruch und Kontinuität stehtDer Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, RalphBrinkhaus, erklärt:"Ich freue mich sehr, dass der Erste ParlamentarischeGeschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MichaelGrosse-Brömer, auf meinen Vorschlag hin in der nächstenFraktionssitzung wieder für dieses Amt kandidieren wird.Ebenso freue ich mich, dass auch die ParlamentarischenGeschäftsführer Heike Brehmer, Manfred Grund und Patrick Schniederihre Ämter fortführen wollen und sich ebenfalls zur Wahl stellen.Damit wird deutlich, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion geschlossenihre Arbeit fortsetzen wird. Dies hat sich auch bereits bei denWahlen zu den weiteren Fraktionsämtern am Dienstag gezeigt. Wirbilden damit ein starkes Team, das gemeinsam mit allen Abgeordnetenfür Aufbruch, aber auch Kontinuität steht.Gemeinsam wollen wir die Erfolgsgeschichte derCDU/CSU-Bundestagsfraktion in der Zukunft fortsetzen und für unserLand eine gute und verlässliche Politik machen."