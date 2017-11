Brinkhaus: Ausverkauf von Versicherungsbeständen wird Regulierungsthema sein

Berlin (ots) - Einzelne Versicherer beschädigen Vertrauen derVerbraucherinnen und Verbraucher schwerDie Diskussion in der Versicherungsbranche, nicht mehr rentableBestände von Versicherten an Dritte weiterzuverkaufen und dasNeugeschäft einzustellen ("Run-Offs"), nimmt an Fahrt auf. Dazuerklärt der Stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus:"Wir stellen leider fest, dass verstärkt Run-Offs diskutiertwerden: Was etwa im Bereich Lebensversicherungen nicht mehr genügendRendite bringt, soll abgestoßen werden. Das werden wir in dieserWahlperiode zu einem Regulierungsthema machen.Wir werden uns sehr genau anschauen, welche Nachteile dasmöglicherweise für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit sichbringt. Langfristig können durch die Abwicklung und die Einstellungdes Neugeschäfts sowohl Auswirkungen auf die Diversifikation, alsauch auf die Liquidität entstehen.Wir gehen davon aus, dass die BaFin sich im Rahmen ihrer Aufsichtdie Fälle sehr genau anschaut.Auch wenn es nur einzelne Versicherer sind, schadet diesesVerhalten doch der Branche insgesamt. Fast nirgendwo sonst istVertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher so wichtig wie beimAbschluss einer Lebensversicherung. Wer bei einem bestimmtenVersicherer einen Vertrag abgeschlossen hat, verlässt sich auf einelange - teilweise lebenslange - Bindung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell