Bringspring Science and Engineering: Reicht das?

Bringspring Science and Engineering, ein Unternehmen aus dem Markt "IT-Beratung und andere Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 04:50 Uhr) mit 6,96 CNY deutlich im Minus (-1.79 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Bringspring Science and Engineering haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bringspring Science and Engineering liegt mit einem Wert von 161,36 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 106 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 78,2. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bringspring Science and Engineering im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bringspring Science and Engineering. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Bringspring Science and Engineering niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 1,3 Prozentpunkte (0,12 % gegenüber 1,41 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".