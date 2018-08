"Bringing Blockchain to Life": Mit Kunst - und Katzen - erweckt CryptoKitties die Blockchain zum Leben

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Die Kunstausstellung visualisiert in Echtzeit, wie dieBlockchain-Technologie im beliebtesten Blockchain-Spiel der Welteingesetzt wirdAm 1. September präsentiert CryptoKitties in Zusammenarbeit mitMeural eine Kunstausstellung im ZKM Zentrum für Kunst und Medien inKarlsruhe. Die Ausstellung "Bringing Blockchain to Life" wird dieinneren Mechanismen der Blockchain-Technologie in Echtzeitvorstellen. Bei dieser Arbeit werden liebenswerte digitale Katzen eindominierendes Element darstellen.CryptoKitties erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, alsdas Produkt Ende 2017 auf den Markt kam und durch seine Beliebtheitdie zweitgrößte Blockchain der Welt, Ethereum, überlastete. Das Spielist das erste kommerziell erfolgreiche Verbraucherprodukt, das dieBlockchain-Technologie nutzt. Bisher wurden Transaktionen in Höhe vonmehreren zehn Millionen US-Dollar auf der Plattform durchgeführt.Aufgrund des großen Erfolgs von CryptoKitties gründete Axiom Zen,das Unternehmen, das CryptoKitties entwickelt hat, Anfang des Jahreseine neue Firma namens Dapper Labs. Dapper Labs konnte in diesem Jahrbereits 12,85 Mio. US-Dollar von Investoren, darunter AndreessenHorowitz und Union Square Ventures aufbringen.CryptoKitties erhält unter anderem auch dafür Anerkennung, mitseinem Produkt einen Weg für Anwendungsfälle zu bahnen, um dieBlockchain-Technologie jenseits der Kryptowährungen einzusetzen.CryptoKitties werden oft als "Kryptosammelobjekte" oder "nichtaustauschbare Tokens" (auch Non-Fungible Tokens genannt) bezeichnetund die zugrunde liegende Philosophie und Technologie dient alsMachbarkeitsnachweis für das Potenzial der Blockchain, Kunst undKultur neu zu gestalten. Jedes CryptoKitty ist wie ein traditionellesKunstwerk ganz unterschiedlich und die Schätzwerte für die einzelnenKatzen reichen von sechs Cent bis zu sechsstelligen Zahlen. Im Maiwurde ein CryptoKitty im Auktionshaus Christie's in New York für140.000 US-Dollar verkauft. Der Erlös kam der Foundation for Art &Blockchain zugute."Das gute Design und die ansprechende Ästhetik von CryptoKittiessind der Grund dafür, dass eine völlig neue Zielgruppe an dasPotenzial der Blockchain-Technologie herangeführt wird", so RohamGharegozlou, Mitbegründer und CEO von CryptoKitties. "AufstrebendeTechnologien führen oft ihre innovativsten Arbeiten in der Kunstweltaus: die CryptoKitties sind selbst Kunstwerke. Mit unsererAusstellung im ZKM setzen wir unsere Mission fort, die Blockchain zuentmystifizieren, damit die Menschen, die am meisten davonprofitieren können - ob sie nun Gestalter und Konsumenten sind oderKünstler und ihre Fans - ein Teil der Zukunft der Technologie seinkönnen."Die Ausstellung "Bringing Blockchain to Life" von CryptoKittieswird im Rahmen der laufenden, grenzüberschreitenden Ausstellung "OpenCodes" des ZKM gezeigt. Laut der Website des ZKM werden die Arbeitender Ausstellung "die komplexe Dynamik von Codes und die Art undWeise, wie sie zunehmend unsere Lebensweise und wie wir die Weltwahrnehmen, visualisieren und erklären". Die digitalen Leinwände vonMeural zeigen CryptoKitties als digitale Kunstwerke."Wir freuen uns, dass wir CryptoKitties dabei helfen können, ihrMuseumsdebüt zu geben, indem wir ihnen ein museales Zuhause bieten",so Vladimir Vukicevic, Mitbegründer und CEO von Meural. "UnserProdukt, der Meural Canvas, ist eine ideale Möglichkeit fürKrypto-Kunstliebhaber, ihre Sammlerstücke auf eine Weisevorzustellen, die ihrem Wert gerecht wird und mit der sie einfach undansprechend zu präsentieren sind. Durch die Partnerschaft mitCryptoKitties für diese Veranstaltung können wir hoffentlich derbreiten Öffentlichkeit dabei helfen, sich vorzustellen, wieKryptosammelobjekte in ihren Alltag passen könnten."Informationen zu CryptoKittiesCryptoKitties ist das erfolgreichste Blockchain-Spiel der Welt.Seit seinem Start wurden Transaktionen in Höhe von zig MillionenUS-Dollar auf der Plattform durchgeführt, wobei einige derbeliebtesten Katzen des Spiels für einen Gegenwert von mehr als100.000 US-Dollar verkauft wurden. Im Gegensatz zu Kryptowährungensind CryptoKitties individuell einzigartige digitale Assets - ähnlichwie digitale Kunst. CryptoKitties wurde von Axiom Zen gegründet undim Februar 2018 in eine neue Firma namens Dapper Labs ausgegliedert,die 12,85 Millionen Dollar von führenden Investoren wie AndreessenHorowitz, Union Square Ventures und den Gründern von Dreamworks,Reddit, Coinbase, Zynga und AngelList aufbrachte. Für weitereInformationen oder Zugang zu den wichtigsten Teammitgliedern wendenSie sich bitte an press@cryptokitties.co.Informationen zu Meural (https://meural.com/)Meural verbindet das Beste aus Kunst, Technologie und Design zuProdukten, die uns etwas fühlen lassen. Sie bauen eine Zukunft, inder die Kunst jede leere Wand füllt und jeder zum Mäzen werden kann.Zu diesem Zweck haben sie eine patentierte Plattform für dieEntdeckung, Anpassung und Interaktion mit visueller Kunst in IhremAlltag entwickelt. Durch ihr Hardwareprodukt, den Meural Canvas SmartFrame, und my.meural - die fachmännisch kuratierte Bibliothek, die esunterstützt - ermöglicht die Meural-Plattform den Benutzern, über30.000 Kunstwerke anzuzeigen und mit ihnen über Sprache, Gesten, dasInternet oder mobile Anwendungen zu interagieren.Website: Meural.comKunstbibliothek: my.meural.comSie finden Meural unter: @meetmeural auf Instagram, Twitter, Facebookund Pinterest.Informationen zu ZKM (https://zkm.de/en)Das ZKM Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe ist eine weltweiteinzigartige Kulturinstitution, denn es ist ein Ort, der dieoriginären Aufgaben des Museums erweitert.Es ist ein Haus aller Medien und Gattungen, ein Haus sowohl derraumbasierten Künste wie Malerei, Fotografie und Skulptur als auchder zeitbasierten Künste wie Film, Video, Medienkunst, Musik, Tanz,Theater und Performance. 