Hamburg (ots) - Gebildete lesen Bücher, Bildungsfernere starrenständig auf ihr Handy und surfen geistesabwesend im Web 2.0 herum?Wer so denkt, irrt sich gewaltig. Denn in Deutschland gilt: Je höherdie Schulbildung, umso mehr werden Soziale Medien genutzt. Das zeigtder online-repräsentative "Social-Media-Atlas 2016/2017" derHamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und des MarktforschersToluna.Im Mittel nutzen 76 Prozent aller Deutschen mit Internet-ZugangSoziale Medien. Überdurchschnittlich beliebt sind Youtube, Facebook,Twitter & Co dabei unter Abiturienten: 83 Prozent derjenigen, dieeine allgemeine oder Fachhochschulreife als höchsten Abschluss in derTasche haben, nutzen Social Media.Unter Realschulabsolventen sind hingegen mit 73 Prozent wenigerals drei von vieren im Social Web unterwegs. BeiHauptschulabsolventen sind es noch weniger: Lediglich 70 Prozentnutzen Social Media. Sie liegen also sechs Prozentpunkte unter demBundesdurchschnitt und sogar 13 Prozentpunkte hinter denInternet-Nutzern mit Hochschulreife.Dieser Trend zeigt sich nicht nur bei der Betrachtung des Web 2.0insgesamt, sondern bei jedem einzelnen im Rahmen der Studieuntersuchten Dienste. So nutzen zum Beispiel Abiturienten zu 77Prozent Youtube und zu 72 Prozent Facebook. UnterRealschulabsolventen sind es 65 und 64 Prozent, unterInternet-Nutzern mit Hauptschul-Abschluss nur 59 und 58 Prozent. Auchbei geringer verbreiteten Sozialen Medien ist die Situationvergleichbar. So wird der Videodienst Vimeo von zehn Prozent derHochschulreifen genutzt, aber nur von sechs Prozent der Onliner mitmittlerer Reife und sogar nur von zwei Prozent derHauptschulabsolventen. Beim Börsen-Frischling Snapchat liegen dierespektiven Quoten bei 21, 13 und sechs Prozent."Die Vorteile des Web 2.0 werden von den Bildungsbürgern deutlichstärker genutzt als den Bildungsferneren", resümiert Dr. RolandHeintze, Geschäftsführender Gesellschafter und Social-Media-Expertedes Faktenkontors. "Social Media können so die Spaltung in derWissensgesellschaft weiter vorantreiben. Es droht eine neue 'DigitalDivide': Wer mit dem Web 2.0 vertraut ist, gehört dazu, wer nicht,wird abgehängt."Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einerrepräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschlandund dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischenPlanung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unteranderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wemwie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälendiskutiert werden und in wie weit Soziale Medien Kaufentscheidungenbeeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von derBeratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna inKooperation mit dem IMWF - Institut für Management- undWirtschaftsforschung herausgegeben.Für den aktuellen "Social-Media-Atlas 2016/2017" (Hamburg, Januar2017) wurden 3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundeslandonline-repräsentative Internetnutzer ab 14 Jahren in Form einesOnline-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt.Erhebungszeitraum war das vierte Quartal 2016. Die Ergebnisse sindauf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie mit allen Ergebnissenkann unter http://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegeneine Schutzgebühr von 360,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.