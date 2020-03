BringLiesel zur Corona-Krise: Wir lassen die Pflegebedürftigen und Pflegeteams nicht im Stich

Berlin/Lübeck (ots) - Corona, Hamsterkäufe, leere Regale und die Angst, sich nicht mehr ausreichend versorgen zu können. Eine Angst, die der Bestell- und Lieferservice der Firma BringLiesel GmbH Pflegebedürftigen und Pflegeteams nehmen möchte."BringLiesel wurde 2016 gegründet, um explizit Pflegebedürftige in Pflegeheimen mit Produkten des täglichen Bedarfs individuell zu versorgen. Wegen der Corona-Krise fragen uns zunehmend Pflegeteams, Angehörige sowie Betreuer, ob die individuelle Versorgung der Pflegebedürftigen weiterhin sichergestellt ist. Wir sind mit unseren langjährigen Lieferanten wie Rossmann und EDEKA Foodservice stark aufgestellt und im regelmäßigen Austausch zur aktuellen Lage. Lieferungen können wir auch weiterhin gewährleisten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Pflegebedürftigen sowie den Pflegeteams mitzuteilen: Wir sind weiterhin für euch da!", so Nico Jäschen, Mitgründer und Geschäftsführer der BringLiesel GmbH.Zudem versichert das Unternehmen, dass während der Pandemie sämtliche Lieferungen kontaktlos und ohne Unterschrift übergeben werden. Mit dieser Maßnahme will auch die BringLiesel GmbH dazu beitragen, eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.Über BringLiesel GmbHDas Unternehmen BringLiesel GmbH ist seit 2016 die digitale Einkaufs-Assistentin, wenn es um das Thema "Individuelle Versorgung von pflegebedürftigen Menschen" geht. Gemäß dem Motto "Mehr Freude ins Haus" sieht die BringLiesel GmbH ihre Aufgabe darin, Pflegende in den Einrichtungen zu entlasten. Besorgungen des täglichen Bedarfs, die oft von Pflegekräften, Angehörigen oder Betreuern erledigt werden, übernimmt die BringLiesel GmbH. Derzeit beliefert das Unternehmen mit Sitz in Berlin und Lübeck bundesweit rund 1.000 Pflegeeinrichtungen von Trägern wie KORIAN Deutschland, Alloheim und AWO. Des Weiteren ist die BringLiesel GmbH Gründungsmitglied des Vereines "Care for Innovation - Innovation pflegen e. V. ", der sich für digitale Lösungen im Pflegesektor einsetzt und dessen Beirat der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus ist.Weitere Informationen zu BringLiesel GmbH:Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sosan Wardak Tel.: 030 403 6607-13 Mobil.: 0152 01939421 presse@bringliesel.de wardak@bringliesel.de http://www.bringliesel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143185/4560568 OTS: BringLiesel GmbHOriginal-Content von: BringLiesel GmbH, übermittelt durch news aktuell